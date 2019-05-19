Fatih Terim çok sinirlendi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçının 80. dakikasında tribüne gönderildi. Mücadelenin son bölümünde iki takım yedek kulübeleri arasında ortam kızıştı. Belhanda'nın Mahmut Tekdemir ile diyaloğu sonrasında yedek kulübeleri gerilirken, teknik direktör Fatih Terim, sahaya girdiği için yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sonucunda maçın hakemi Cüneyt Çakır; Fatih Terim ve Orhan Ak'ı tribüne gönderdi. Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş da Fatih Terim ile birlikte maçın kalanını tribünden takip etti. İşte o anların fotoğrafları...

19 Mayıs 2019 Pazar 21:18 Güncelleme: 19.05.2019 22:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





