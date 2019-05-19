Başakşehir'in golünden sonra saha karıştı! İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir 18.dakikada Bajic'in kafa vuruşu ile attığı golden sonra tribünler ve saha içi bir anda karıştı. İşte o görüntüler...

19 Mayıs 2019 Pazar 19:50 Güncelleme: 19.05.2019 22:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





