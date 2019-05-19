Başakşehir'in golünden sonra saha karıştı! İşte o anlar... - Fotomaç
19 Mayıs 2019, Pazar
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Başakşehir'in golünden sonra saha karıştı! İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir 18.dakikada Bajic'in kafa vuruşu ile attığı golden sonra tribünler ve saha içi bir anda karıştı. İşte o görüntüler...
19 Mayıs 2019 Pazar 19:50 Güncelleme: 19.05.2019 22:34
Başakşehir'in golünden sonra saha karıştı! İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

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Başakşehir'in golünden sonra saha karıştı! İşte o anlar...

Başakşehir'in santrforu Bajic 17'nci dakikada attığı golün ardından köşe bayrağının olduğu noktada taraftara doğru kayarak gol sevinci yaşadı.

Başakşehir'in golünden sonra saha karıştı! İşte o anlar...

Bajic'in bu sevincine tribünlerden sert bir tepki geldi.

Başakşehir'in golünden sonra saha karıştı! İşte o anlar...

Sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncuya tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attılar.

Başakşehir'in golünden sonra saha karıştı! İşte o anlar...

Bu esnada tribünlerden atılan bir su pet şisesi Bajic'in başına isabet etti. Futbolcu bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalktı.

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