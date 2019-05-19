Son dakika ilk 11 açıklaması! Galatasaray - Medipol Başakşehir...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk maçı için nefesler artık tutuldu! Geride kalan 32 haftanın ardından mutlu sona ulaşacak ekip belli oluyor... 33. hafta maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu'nda belli olacak. Büyük ölçüde şampiyonluk düğümünün çözüleceği mücadele öncesi son dakika ilk 11 açıklaması geldi.
Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etme peşinde... Başakşehir de Türk Telekom Stadyumu'nda kazanma durumunda şampiyon olacak. İşte ilk 11 açıklaması: