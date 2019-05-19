Son dakika ilk 11 açıklaması! Galatasaray - Medipol Başakşehir...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk maçı için nefesler artık tutuldu! Geride kalan 32 haftanın ardından mutlu sona ulaşacak ekip belli oluyor... 33. hafta maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu'nda belli olacak. Büyük ölçüde şampiyonluk düğümünün çözüleceği mücadele öncesi son dakika ilk 11 açıklaması geldi.