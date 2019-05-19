Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...

GELİR 450 MİLYON EURO'YU BULACAK

Süper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 450 milyon lirayı bulacak.

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38,5 milyon lira 'ayak bastı' parası alan Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.