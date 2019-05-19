Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir... - Fotomaç
19 Mayıs 2019, Pazar
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Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ligi zirvede bitirmeyi garantileyen Galatasaray, şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi oldu.
19 Mayıs 2019 Pazar 21:44 Güncelleme: 19.05.2019 21:46
Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...

2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, önemli miktarda bir parayı kasasına koyacak.

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Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...

Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Galatasaray, şampiyonluk ve şampiyonluk sayısına göre de ödüller alacak.

Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...

GELİR 450 MİLYON EURO'YU BULACAK
Süper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 450 milyon lirayı bulacak.
Süper Lig'de mücadele ettiği için 38,5 milyon lira 'ayak bastı' parası alan Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.

Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde edecek.

Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...

UEFA'DAN YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO
Lig yarışında ipi önde göğüslediği için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Galatasaray'ın kasası doldu! İşte toplam gelir...

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.

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