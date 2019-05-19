Süper Lig'in kralı Fatih Terim! - Fotomaç
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Süper Lig'in kralı Fatih Terim!

Süper Lig'in kralı Fatih Terim!

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22.şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim bu kupayla rekorlarına bir yenisini ekledi.
19 Mayıs 2019 Pazar 21:34 Güncelleme: 19.05.2019 21:34
Süper Lig'in kralı Fatih Terim!

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in kralı Fatih Terim!

Sarı-kırmızılılar bu zaferle 22.şampiyonluğuna ulaştı.

Süper Lig'in kralı Fatih Terim!

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kazandığı 8 lig zaferiyle bu alanda en fazla şampiyonluk yaşayan isim oldu.

Süper Lig'in kralı Fatih Terim!

Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini geçiren tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik zaferle ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'in kralı Fatih Terim!

Sarı-kırmızılı camiada toplamda 19. kupasını kazanan Terim, Süper Lig'de de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını da elinde bulunduruyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN