Süper Lig'in kralı Fatih Terim!

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22.şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim bu kupayla rekorlarına bir yenisini ekledi.
19 Mayıs 2019 Pazar 21:34
Güncelleme: 19.05.2019 21:34
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Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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Sarı-kırmızılılar bu zaferle 22.şampiyonluğuna ulaştı.
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kazandığı 8 lig zaferiyle bu alanda en fazla şampiyonluk yaşayan isim oldu.
Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini geçiren tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik zaferle ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılı camiada toplamda 19. kupasını kazanan Terim, Süper Lig'de de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını da elinde bulunduruyor.