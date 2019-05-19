Abdullah Avcı'dan olay sözler! 'Fatih Terim delikanlıysa...' - Fotomaç
19 Mayıs 2019, Pazar
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Abdullah Avcı'dan olay sözler! "Fatih Terim delikanlıysa..."

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Abdullah Avcı ve Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Avcı, Terim'in Orhan Ak'a yumruk attığını belirtip şok ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar;
19 Mayıs 2019 Pazar 22:17
Abdullah Avcı'dan olay sözler! Fatih Terim delikanlıysa...

Fatih Terim:

"Galatasaray birleştiği zaman çok şeyler yapar. Ben hep şunu söyledim, Galatasaray'ın bana öğrettiği en önemli şey büyük takım refleksi. Galatasaray'dan bize kalan en önemli miras."

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Abdullah Avcı'dan olay sözler! Fatih Terim delikanlıysa...

"Gerek camiamız, gerek dünyanın her yerindeki Galatasaray taraftarı büyük takımın bir parçası. Krizler, kaoslar... Allah'a şükür hepsini geçiştirdik."

Abdullah Avcı'dan olay sözler! Fatih Terim delikanlıysa...

"Babamın mezarını ziyaret edeceğim. Keşke o da bunu yaşasaydı. Allah beterinden saklasın. Hepsinin üstesinden geldik."

Abdullah Avcı'dan olay sözler! Fatih Terim delikanlıysa...

"Her şampiyonluk başka bir anlam taşıyor. Ben ne zaman şampiyon olsam en önemli şampiyonluk diyor.

Abdullah Avcı'dan olay sözler! Fatih Terim delikanlıysa...

Sezonu açıyoruz, vakit geçiyor 'Allah aşkına hocam en önemlisi bu' deniyor.

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