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Abdullah Avcı'dan olay sözler! "Fatih Terim delikanlıysa..."
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Abdullah Avcı ve Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Avcı, Terim'in Orhan Ak'a yumruk attığını belirtip şok ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar;
19 Mayıs 2019 Pazar 22:17
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Fatih Terim:
"Galatasaray birleştiği zaman çok şeyler yapar. Ben hep şunu söyledim, Galatasaray'ın bana öğrettiği en önemli şey büyük takım refleksi. Galatasaray'dan bize kalan en önemli miras."
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"Gerek camiamız, gerek dünyanın her yerindeki Galatasaray taraftarı büyük takımın bir parçası. Krizler, kaoslar... Allah'a şükür hepsini geçiştirdik."
"Babamın mezarını ziyaret edeceğim. Keşke o da bunu yaşasaydı. Allah beterinden saklasın. Hepsinin üstesinden geldik."
"Her şampiyonluk başka bir anlam taşıyor. Ben ne zaman şampiyon olsam en önemli şampiyonluk diyor.
Sezonu açıyoruz, vakit geçiyor 'Allah aşkına hocam en önemlisi bu' deniyor.