Ribery’den Galatasaray'a tebrik
Galatasaray ile adı anılan Franck Ribery, 2018 2019 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'ı sosyal medya hesabında tebrik etti.
Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı müzesine götürürken tebrik yağmuruna tutuldu. Kupayı kazanan sarı-kırmızılılara birçok tebrik mesajı gelirken onlardan biri de Bayern Münih'in yıldız ismi Franck Ribery oldu.
2004-2005 sezonu devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sadece 6 ay sarı-kırmızılı formayı giyen Fransız yıldız, eski takımını unutmadı.
Ribery, sosyal medya hesabındansarı-kırmızılıları şu sözlerle kutladı: "Tebrikler Galatasaray. Dün gece çok iyi iş çıkardınız." Bayern Münih, Ribery ile yollarını ayırma kararı almıştı.
İşte Franck Ribery'in paylaşımı;
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 22:54
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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