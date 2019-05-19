Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı
19 Mayıs 2019, Pazar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanı , şampiyon ve taraftarları için kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Kulübü'nün şampiyonluğunu kutladı.
Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı.

Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı kutluyorum. 22. Şampiyonluğa ulaşma başarısını gösteren başta futbolcular olmak üzere teknik ekibi, yönetimi ve sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

  1. 19.05.2019
  2. Güncelleme: 19.05.2019 22:51
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