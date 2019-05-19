Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarları için kutlama mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Galatasaray Kulübü'nün şampiyonluğunu kutladı.
Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı.
Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı kutluyorum. 22. Şampiyonluğa ulaşma başarısını gösteren başta futbolcular olmak üzere teknik ekibi, yönetimi ve sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 22:51
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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