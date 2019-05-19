Muslera tarihe geçti – Fotomaç – 19 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti

’ın Uruguaylı kalecisi , bu sene yaşadığı 5. zaferle Süper Lig'de tarihinde en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu ilan eden 'da kaptan ayrı bir gururu daha yaşadı. Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı takımla 5. şampiyonluğunu kazanan Uruguaylı file bekçisi, bu alanda ligde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olarak adını tarihe kazdı. Muslera'yı bu alanda 4'er kupa zaferiyle Popescu ve Hagi takip etti.


  1. 19.05.2019
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