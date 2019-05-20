Rüzgarın oğlu Onyekuru

Galatasaray şampiyonluğa uzanırken en büyük pay sahiplerinden biri de hiç şüphesiz Henry Onyekuru oldu. Sezon başında Everton'dan kiralanan Nijeryalı futbolcu sezon boyunca attığı kritik gollerine dün de devam edip şampiyonluğu getiren isim oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadeleden hiç taviz vermeyen Onyekuru, bu performansıyla hem takımı hem tribünleri ateşledi. 21 yaşındaki futbolcu ilk olarak 62. dakikada ağları havanlandırdı ancak pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Gol sevinci sırasında bir de forma çıkardığı için boş yere sarı kart gördü. Sadece 2 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan sarı-kırmızılı yıldız, şık bir kafa vuruşuyla durumu 2-1 yaptı. Bu sezon ligde 30. kez Galatasaray forması giyen genç futbolcu, 14. golünü kaydederken toplam gol sayısını ise 16'ya yükseltti. Onyekuru karşılaşma sonrası yaptığı açıkalamada "Tarif edilemez duygular içindeyim. Bu müthiş taraftar önünde, böyle bir atmosferde böyle sevinç yaşamak rüya gibi. Gerçekten çok çalıştık ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık" ifadelerini kullandı.



ALTIN ADAM FEGHOULİ

Gaiıbiyetin mimarlarından biri de Feghouli'ydi. Cezayirli, ikinci yarının hemen başında attığı röveşata golle durumu 1-1'e getirip zaferin ateşini yaktı. şık çalımları, ince pasları ile futbolun güzelliğini yansıtan isimlerden biri oldu. toplam 13 gole ulaşıp takımın lider oyuncuları arasında yer aldı.



7 DAKİKADA 2 GOL İPTAL

Galatasaray'ın onyekuru haricinde bir golü daha geçersiz sayıldı. 55. dakikada belhanda'nın attığı gol öncesinde diagne'nin topu elle aldığını var'dan izleyen hakem cüneyt çakır, golü iptal etti. böylece aslan'ın 7 dakikada 2 golü skora yansımadı.



ALTYAPI DA ŞAMPİYON

Galatasaray alt yapı takımları da şampiyonluğa ulaştı. U14 ve U17 Elit Ligleri'nde sarı- kırmızılı takım kupayı kazandı. U17'de Başakşehir'i 2-1 yenen G.Saray, U14'te de Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.



ÖNCE TRİBÜN SONRA SAHA

Galatasaray'da? Badou Ndiaye ve Kostas Mitroglou, Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Fatih Terim'in yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya almadığı Ndiaye ve Mitroglou, müsabakayı tribünden takip etti. İki oyuncu karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerek şamiyonluk sevincinden takım arkadaşlarına katıldılar, statta zafer turu attılar.



BELÖZOĞLU BİTİREMEDİ

Başakşehir'in tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, sakatlanınca oyuna devam edemedi. Emre 27. dakikasında Donk ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak yerini Mossoro'ya bıraktı.