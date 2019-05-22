Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Nijeryalı futbolcu için çalışma izni çıkartamayan Everton, açtığı davadan da sonuç alamadı. Henry Onyekuru'yu 1 sezon daha Galatasaray'a kiralayacak.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 07:12
Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Fetih Terim, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Henry Onyekuru ile devam etmek istiyor.

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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Bu konudaki talebini başkan ve yönetim kuruluna da iletti. Son iki sezonda milli maçlarda oynama bakımından yüzde 75'i sağlayamadığı için Everton, İngiliz İçişleri Bakanlığına dava açtı.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Sarı-kırmızılı ekibin de yakından takip ettiği davadan Everton adına olumlu bir karar çıkması beklenmiyor.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

KOTAYI DOLDURACAK

Galatasaray'ın yaptığı 8 milyon euro artı bonuslar ve bir sonraki satış hakkı teklifine henüz cevap vermeyen İngiliz ekibinin Onyekuru'yu 2021-22 sezonunda kullanabilmek için ikinci kez kiralama konusunda sıcak bir yaklaşım içinde bulunduğu belirtiliyor.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'da yıldızı parlayan ve milli maçlarda boy göstermeye başlayan Onyekuru'nun 2020'de yüzde 75 şartını yerine getirerek Everton'a dönebilecek.

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