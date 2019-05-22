Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

KOTAYI DOLDURACAK

Galatasaray'ın yaptığı 8 milyon euro artı bonuslar ve bir sonraki satış hakkı teklifine henüz cevap vermeyen İngiliz ekibinin Onyekuru'yu 2021-22 sezonunda kullanabilmek için ikinci kez kiralama konusunda sıcak bir yaklaşım içinde bulunduğu belirtiliyor.