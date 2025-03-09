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Haberler Sivasspor Net Global Sivasspor'da şok üstüne şok! Önce Rey Manaj ardından Veljko Simic...

Net Global Sivasspor'da şok üstüne şok! Önce Rey Manaj ardından Veljko Simic...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Net Global Sivasspor-Göztepe maçında büyük şok yaşandı. Ev sahibi takımda önce Rey Manaj, ardından Manaj'ın yerine giren Veljko Simic hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 13:44 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 14:38
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Net Global Sivasspor'da şok üstüne şok! Önce Rey Manaj ardından Veljko Simic...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor'un, Göztepe'yi konuk ettiği mücadele şok anlara sahne oldu.

Kırmızı-beyazlılarda maçın 3. dakikasında takımın Arnavut yıldızı Rey Manaj, Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşadı.

Manaj sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADILAR

Sivasspor Kulübü, Rej Manaj'ın çarpışma sonrası bilincini kaybettiğini sonrasında hastanede bilincinin açıldığını açıkladı.

SIMIC DE SAKATLANDI

Sivasspor'da 4. dakikada Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic de sakatlandı ve 32. dakikada ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR'

Sivasspor, Efkan Bekiroğlu ile çarpışan Veljko Simic'in kafasında oluşan kanama nedeniyle tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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