Net Global Sivasspor'da şok üstüne şok! Önce Rey Manaj ardından Veljko Simic...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor'un, Göztepe'yi konuk ettiği mücadele şok anlara sahne oldu.

Kırmızı-beyazlılarda maçın 3. dakikasında takımın Arnavut yıldızı Rey Manaj, Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşadı.

Manaj sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Net Global Sivasspor'da Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Rey Manaj, hastaneye kaldırıldı. | #SVSvGÖZ pic.twitter.com/VNhCj8RGYT — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 9, 2025

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADILAR

Sivasspor Kulübü, Rej Manaj'ın çarpışma sonrası bilincini kaybettiğini sonrasında hastanede bilincinin açıldığını açıkladı.

Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir. Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli… pic.twitter.com/LbzF5n3pOj — Sivasspor (@Sivasspor) March 9, 2025

SIMIC DE SAKATLANDI

Sivasspor'da 4. dakikada Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic de sakatlandı ve 32. dakikada ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Net Global Sivasspor'da sakatlık yaşayan Rey Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Veljko Simić de sakatlanarak oyuna devam edemedi ve hastaneye sevk edildi. | #SVSvGÖZ pic.twitter.com/wOKvMEyrb5 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 9, 2025

'TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR'

Sivasspor, Efkan Bekiroğlu ile çarpışan Veljko Simic'in kafasında oluşan kanama nedeniyle tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.