Köln - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Köln - B. Mönchengladbach canlı anlatım

Bundesliga'da "Ren Derbisi" heyecanı! Ligde kalma savaşı veren FC Köln, sahasında ezeli rakibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Köln ile istikrar arayan Gladbach arasındaki dev randevu için geri sayım başladı. Peki, Köln - Mönchengladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

KÖLN - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RheinEnergieStadion'da oynanacak bu kritik mücadele, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 17:30

Kanal: S Sport Plus ve Tivibu Spor (Alternatif Kanallar)

Stat: RheinEnergieStadion (Köln)

KÖLN'DE HEDEF 7 MAÇLIK HASRETİ BİTİRMEK

Bundesliga'nın yeni ekiplerinden FC Köln, ligde zor günler geçiriyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak için her puana ihtiyacı olan "Billy Goats", tam 7 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Taraftarı önünde derbi zaferiyle moral bulmak isteyen ev sahibi ekip, savunma disipliniyle Gladbach hücumlarını durdurmayı hedefliyor.

MÖNCHENGLADBACH ZAFER SERİSİ PEŞİNDE

Konuk ekip Borussia Mönchengladbach ise geçen hafta aldığı galibiyetle üzerindeki ölü toprağını attı. "Die Fohlen" (Taylar), derbide de kazanarak bir galibiyet serisi yakalamak ve ligin orta sıralarından üst basamaklara doğru tırmanışa geçmek istiyor.

