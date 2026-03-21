CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Köln - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Köln - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da kritik mücadele öncesi futbolseverler “Köln-Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen FC Köln, sahasında güçlü rakibini konuk edecek. Ev sahibi ekip, uzun süredir devam eden galibiyet hasretine son vermeyi hedeflerken, Mönchengladbach ise çıkışını sürdürmek istiyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 13:51
Köln - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Köln - B. Mönchengladbach canlı anlatım

Bundesliga'da "Ren Derbisi" heyecanı! Ligde kalma savaşı veren FC Köln, sahasında ezeli rakibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Köln ile istikrar arayan Gladbach arasındaki dev randevu için geri sayım başladı. Peki, Köln - Mönchengladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

KÖLN - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RheinEnergieStadion'da oynanacak bu kritik mücadele, 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

Tarih: 21 Mart 2026

Saat: 17:30

Kanal: S Sport Plus ve Tivibu Spor (Alternatif Kanallar)

Stat: RheinEnergieStadion (Köln)

KÖLN'DE HEDEF 7 MAÇLIK HASRETİ BİTİRMEK

Bundesliga'nın yeni ekiplerinden FC Köln, ligde zor günler geçiriyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak için her puana ihtiyacı olan "Billy Goats", tam 7 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Taraftarı önünde derbi zaferiyle moral bulmak isteyen ev sahibi ekip, savunma disipliniyle Gladbach hücumlarını durdurmayı hedefliyor.

MÖNCHENGLADBACH ZAFER SERİSİ PEŞİNDE

Konuk ekip Borussia Mönchengladbach ise geçen hafta aldığı galibiyetle üzerindeki ölü toprağını attı. "Die Fohlen" (Taylar), derbide de kazanarak bir galibiyet serisi yakalamak ve ligin orta sıralarından üst basamaklara doğru tırmanışa geçmek istiyor.

Domenico Tedesco için flaş iddia!
Osimhen sahalara ne zaman döneceğini açıkladı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı: Yeni başlangıçların sembolü oldu
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Heidenheim - Bayer Leverkusen maçı bilgileri Heidenheim - Bayer Leverkusen maçı bilgileri 13:19
Wolfsburg - Werder Bremen maçı bilgileri Wolfsburg - Werder Bremen maçı bilgileri 13:08
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! 12:50
Bayern Münih - Union Berlin maçı bilgileri Bayern Münih - Union Berlin maçı bilgileri 12:46
Udinese'den G.Saray'a Zaniolo müjdesi! Udinese'den G.Saray'a Zaniolo müjdesi! 12:43
Leeds United - Brentford maçı bilgileri Leeds United - Brentford maçı bilgileri 12:30
Daha Eski
Everton - Chelsea maçı bilgileri Everton - Chelsea maçı bilgileri 12:14
F.Bahçe'de çarpıcı Skriniar gelişmesi! F.Bahçe'de çarpıcı Skriniar gelişmesi! 12:04
F.Bahçe'de imza yolda! F.Bahçe'de imza yolda! 11:38
Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi! Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri sıraya girdi! 11:12
Alperen şov yaptı! Houston farklı kazandı Alperen şov yaptı! Houston farklı kazandı 10:57
Fulham-Burnley maçı bilgileri | Premier Lig Fulham-Burnley maçı bilgileri | Premier Lig 10:44