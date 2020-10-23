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hocası Emery'den yorumu! "Yüksek kapasiteli..."

UEFA Avrpa Ligi'nde , deplasmanına çıktı ve mücadeleden 5-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Yiğidoların İspanya'daki performansı alkış alırken, övgü dolu sözler sarf etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 11:25
Villareal hocası Emery'den Sivasspor yorumu! "Yüksek kapasiteli..."

teknik direktörü , galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Unai Emery açıklamasında; "Sivasspor gerçekten yüksek kapasiteli iyi bir takım. Bugün bizi zorladılar. Sivasspor'un kendi liginde de ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Sivas'ta oynayacağımız maçın da bugünkü gibi zor geçeceğinin bilincindeyim." dedi.

İspanyol teknik adam açıklamalarının devamında; "Bazen çok iyi oynadık ama bazen bizim oyuncu karakteristiğimizi, savunmadaki hatalarımızı değerlendirerek 3 gol attılar ama sonuçta kazandığımız için mutluyuz." dedi.

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