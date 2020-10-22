Villarreal 5-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, ilk maçına İspanya deplasmanında çıktı. Villarreal ile karşı karşıya gelen Yiğidolar mücadeleden 5-3 mağlup ayrılarak turnuvaya puansız başladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kubo, Foyth, Bacca, Alcacer (2) kaydetti. Sivasspor'un golleri ise Kayode, Yatabare ve Max Gradel'den geldi. Öte yandan Villarreal'de 37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

Grubun diğer maçında Maccabi Tel Aviv, evinde Qarabag'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. I Grubu'nun 2. haftasında Villarreal, deplasmanda Qarabag ile karşılaşacakken, temsilcimiz Sivasspor evinde Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Villarreal gole yaklaştı. Bacca'nın şutunda top kaleci Samassa da kaldı.

10'uncu dakikada Sivasspor'un rakip kalede geliştirdiği atakta Fajr'ın ceza yayının dışından sert vuruşunda kaleci Rulli gole izin vermedi.

13'üncü dakikada Chukwueze'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Samassa'nın çeldiği topu Takefusa Kubo ağlarla buluşturdu: 1-0

18'inci dakikada sol kanatta gelişen Villarreal atağında Alejandro Rodriguez'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Coquelin'in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

20'nci dakikada Sivasspor defansının hatasını değerlendiren Villarreal'de Takefusa Kubo'nun ara pasında ceza sahası içinde buluştuğu topa iyi vuran Bacca skoru 2-0 yaptı.

26'ncı dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Rulli kornere çeldi.

33'üncü dakikada Kayode hızlı bir şekilde rakip ceza sahasına girdi ve topu kalecinin solundan ağlara bıraktı:2-1

34'üncü dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasında Bacca'ya müdahalesi sonrasında hakem Raczkowsk penaltı noktasını gösterdi. Bacca'nın kullandığı penaltı atışında Samassa gole izin vermedi.

43'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Yatabare kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

56'ncı dakikada Villarreal yeniden öne geçti. Takefusa Kubo'nun sol kanattan kullandığı kornet vuruşunda Foyth, kafasıyla topu ağlara gönderdi:3-2

64'üncü dakikada Sivasspor yeniden eşitliği yakaladı. Gradel, serbest vuruşta top direk sol çaprazdan kaleyi gönderdi ve maçta yeniden eşitlik sağlandı:3-3

74' Chukwueze'nin savunma arkasına gönderidği topla buluşan Alcacer'in şutunda kaleci Samassa'dan dönen topu Alcacer boş kaleye gönderdi:4-3

78'inci dakikada Foyth'un ara pasında topla buluşan Alcacer, ceza sahası sağ çaprazından şutu ağlarla buluştu:5-3

Mücadeleyi Sivasspor, 5-3 kaybederek UEFA Avrupa Ligi I Grubu'na mağlubiyetle başladı.