Arouna Kone 1 yıl daha Sivasspor'da!
Geçtiğimiz sezonun flaş takımı Sivasspor iç transferde Arouna Kone ile anlaşma sağladı. Yiğidolar, deneyimli santrforun sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi bileti alan Sivasspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı alan Yiğidolar, iç transferde Arouna Kone ile nikah tazeledi. Kırmızı-beyazlı ekip, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla, deneyimli golcü ile 1 yıllık sözleşme yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
- 11.08.2020
- Güncelleme: 11.08.2020 19:45
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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