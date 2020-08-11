Arouna Kone 1 yıl daha Sivasspor'da! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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1 yıl daha 'da!

Arouna Kone 1 yıl daha Sivasspor'da!

Geçtiğimiz sezonun flaş takımı iç transferde ile anlaşma sağladı. Yiğidolar, deneyimli santrforun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

'i 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi bileti alan 'da çalışmaları sürüyor. Teknik direktör ile yola devam etme kararı alan Yiğidolar, iç transferde ile nikah tazeledi. Kırmızı-beyazlı ekip, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla, deneyimli golcü ile 1 yıllık sözleşme yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.


  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 19:45
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