Arouna Kone 1 yıl daha Sivasspor'da!

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi bileti alan Sivasspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı alan Yiğidolar, iç transferde Arouna Kone ile nikah tazeledi. Kırmızı-beyazlı ekip, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla, deneyimli golcü ile 1 yıllık sözleşme yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.



