Mert Hakan Yandaş resmen açıkladı! ''Sezon sonu...''
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u Yatabare'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Maçın ardından Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Yiğidolar'ın yıldız ismi Mert Hakan Yandaş geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a transfer müjdesi geldi. Uzun süredir sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan yıldız futbolcu, Sivasspor'un sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamasında sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.
İşte o açıklamalar...
Sivasspor'a vedasını canlı yayında resmen açıklayan Mert Hakan Yandaş, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Hocamız da açıkladı zaten. Şu anda biz yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum ve bunun konuşulması lazım. Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda Sivasspor ile olan sözleşmesi sona eriyor. Yandaş bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 10 gol 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
- 15.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 00:07
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mert Hakan Yandaş resmen açıkladı! ''Sezon sonu...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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