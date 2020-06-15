Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! Galatasaray...

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta birçok detay ön plana çıkarken, Karadeniz ekibinde golcü futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın yedek soyunması olay olmuştu. Çaykur Rizespor'dan 24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir açıklama geldi ve Galatasaray konusu açıklığı kavuştu.