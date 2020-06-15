Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! Galatasaray...

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta birçok detay ön plana çıkarken, Karadeniz ekibinde golcü futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın yedek soyunması olay olmuştu. Çaykur Rizespor'dan 24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir açıklama geldi ve Galatasaray konusu açıklığı kavuştu.
15 Haziran 2020 Pazartesi 18:35
Güncelleme: 15.06.2020 18:43
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Çaykur Rizespor'un Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın yankıları sürüyor.
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Skoda ve Tunay'ın attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrılan mavi-yeşilliler altın değerinde bir 3 puanın sahibi olurken müsabakanın ardından üst üste açıklamalar geldi.
Hakem kararlarının oldukça fazla tartışıldığı maçta Galatasaray'la anlaştığı öne sürülen Oğulcan Çağlayan'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Karadeniz ekibinin sarı-kırmızılı takım karşısında sahaya çıktığı ilk 11 tartışma konusu oldu ve Oğulcan Çağlayan'ın yedeklerde yer alması spekülasyonları beraberinde getirdi.
Transferde ismi Galatasaray'la anılan 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla sezon sonu için el sıkıştığı ve bu nedenle ilk 11'de yer almadığı iddia edilmişti.