Haberler Galeri Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...

Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmış ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda hem Fernando Muslera'nın sakatlığı, hem de Florin Andone'nin sezonu kapatması derin bir üzüntü yarattı. Cimbom'da, morallerin hayli bozuk olduğu gözlendi. İşte o kareler...

15 Haziran 2020 Pazartesi 15:35 Güncelleme: 15.06.2020 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





