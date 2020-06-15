Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmış ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda hem Fernando Muslera'nın sakatlığı, hem de Florin Andone'nin sezonu kapatması derin bir üzüntü yarattı. Cimbom'da, morallerin hayli bozuk olduğu gözlendi. İşte o kareler...
15 Haziran 2020 Pazartesi 15:35 Güncelleme: 15.06.2020 16:11
Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar moralsiz başladı.

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Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...

Fatih Terim yönetiminde çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılılarda Muslera ve Andone'nin yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası Fatih Terim'in de yüzünün asık olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...

Futbolcuların da oldukça üzgün oldukları gözlendi...

Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncular, yenileme çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.

Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...

Diğer oyuncular ise antrenmana genel kuvvet çalışmalarıyla başlayıp, interval koşularla devam etti.

Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...

Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.Yarını izinli olarak geçirecek sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını çarşamba günü gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

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