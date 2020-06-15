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Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmış ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda hem Fernando Muslera'nın sakatlığı, hem de Florin Andone'nin sezonu kapatması derin bir üzüntü yarattı. Cimbom'da, morallerin hayli bozuk olduğu gözlendi. İşte o kareler...
15 Haziran 2020 Pazartesi 15:35
Güncelleme: 15.06.2020 16:11
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Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar moralsiz başladı.
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Fatih Terim yönetiminde çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılılarda Muslera ve Andone'nin yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası Fatih Terim'in de yüzünün asık olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Futbolcuların da oldukça üzgün oldukları gözlendi...
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncular, yenileme çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.
Diğer oyuncular ise antrenmana genel kuvvet çalışmalarıyla başlayıp, interval koşularla devam etti.
Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.
İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.Yarını izinli olarak geçirecek sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını çarşamba günü gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.