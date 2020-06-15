İşte Muslera'nın sakatlığının dış basında yankıları!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera mücadelenin 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkarken, yerini Okan Kocuk'a bırakmıştı. Röntgen çekilmek üzere hastaneye götürülen başarılı file bekçisinin ayağında kırık tespit edilirken, en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Bu haber, Muslera'nın ülkesi Urugay'da da geniş yer buldu. İşte Muslera'nın sakatlığının Uruguay basında yankıları...