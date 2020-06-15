İşte Muslera'nın sakatlığının dış basında yankıları!
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera mücadelenin 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkarken, yerini Okan Kocuk'a bırakmıştı. Röntgen çekilmek üzere hastaneye götürülen başarılı file bekçisinin ayağında kırık tespit edilirken, en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Bu haber, Muslera'nın ülkesi Urugay'da da geniş yer buldu. İşte Muslera'nın sakatlığının Uruguay basında yankıları...
15 Haziran 2020 Pazartesi 12:41
Güncelleme: 15.06.2020 12:41
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Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından Çaykur Rizespor karşısında çıktığı mücadelede, başarılı kaleci Fernando Muslera'nın kaval kemiğinin kırılması sarı kırmızılı camiada büyük bir şok etkisi yarattı.
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Yaşadığı sakatlık sonrası dakikalarca yerde kalan Muslera, hastaneye kaldırılırken tecrübeli kalecinin sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
Yaşadığı ciddi sakatlık, başarılı file bekçisinin ülkesi Uruguay'da da geniş yer buldu. İşte Uruguay basınında Fernando Muslera'nın sakatlığının yankıları...
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