Haberler
Galeri
Galatasaray'a geçit vermeyen Tarık Çetin kim çıktı? Fenerbahçe...
Galatasaray'a geçit vermeyen Tarık Çetin kim çıktı? Fenerbahçe...
Süper Lig'in 27. haftasında oynanılan Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasından Karadeniz ekibi, 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Sarı kırmızılılar, Rize deplasmanındaki bu mağlubiyetle büyük bir yara alırken, Fernando Muslera'nın sakatlığı camiayı şoke etmişti. Öte yandan Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, Galatasaray'ın ataklarına geçit vermezken, kalesinde devleşmişti. Müsabaka sonrasında Tarık Çetin'in Fenerbahçe detayı dikkat çekti. İşte detaylar...
15 Haziran 2020 Pazartesi 12:29
Güncelleme: 15.06.2020 13:22
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı kırmızılılar için şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan bu mücadele, büyük krizlerle sonuçlandı.
MUSLERA'NIN AYAĞI KIRILDI
Girdiği ikili müvadele sonrasında acı içinde yerde kalan Muslera, ambulansla hastaneye götürüldü. Öte yandan tecrübeli eldivenin sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
SEZONU KAPATTI! HATTA...
Galatasaray, yaptığı resmi açıklamada Muslera'nın ameliyat olacağını duyururken, Uruguaylı filebekçinin sezonu kapattığı, hatta gelecek sezon forma giymesinin riskli olduğu ifade edildi.
ANDONE DE SAKATLANDI
Öte yandan sezon sonunda İngiltere ekibi Brighton'a geri gönderilip gönderilmeyeceği konusunda belirsizliğini koruyan Andone de maça devam edemedi.