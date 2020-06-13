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13 Haziran 2020, Cumartesi
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yolculuğu bugün

Rize yolculuğu bugün

maçının hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak olan , saat 16.00'da uçakla 'a hareket edecek.

maçının hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak olan , saat 16.00'da uçakla 'a hareket edecek. Kafile, daha sonra kara yoluyla 'ye geçerek Pazar akşamı saat 21.00'de oynanacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.
  1. 13.6.2020
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