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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Fraser Aslan’ı bekliyor

Fraser Aslan’ı bekliyor

'ın gündeminde yer alan isimlerden , Bournemouth'un 'in bitimine kadar yaptığı uzatma teklifini reddetti.

'ın gündeminde yer alan isimlerden , Bournemouth'un 'in bitimine kadar yaptığı uzatma teklifini reddetti. Sözleşmesinin sonuna gelen 26 yaşındaki sol kanadın, yaz aylarında iyi bir kontrat yapmayı planladığı bildirildi. ve Tottenham'ın da ilgilendiği Fraser için Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtilirken sarı-kırmızılı ekibin, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde transferde avantajlı duruma geçeceği bilgisi verildi.
  1. 13.6.2020
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