İtalya'dan flaş iddia! Yıldız oyuncu Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray İtalya'dan flaş iddia! Yıldız oyuncu Galatasaray'a

İtalya'dan flaş iddia! Yıldız oyuncu 'a

İtalya'dan flaş iddia! Yıldız oyuncu Galatasaray'a

'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki genç futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği ifade edildi. ’da şans bulamayan ’in Galatasaray’a ‘Hayır’ demeyeceği belirtildi. İşte detaylar... |Son dakika Galatasaray haberleri

'de şampiyonluğu hedefleyen G.Saray bir yandan da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Birçok menajerle temas kurulurken transfer haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de İtalyan Radio Radio'dan sürpriz bir iddia geldi. 'nın sezon başında 'dan 1 milyon euro kiralama ve gelecek sezonda da 11 milyon euro'ya kesin satın alma bedeliyle kadrosuna kattığı 'in 'a gidebileceği iddia edildi. İtalyan ekibiyle temaslara başlayan sarı- kırmızılıların genç oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi.

GERİ ÇEVİRMEZ
Roma'da fazla şans bulamayan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun deneyim kazanmak için Galatasaray'ın teklifini geri çevirmeyeceği de kaydedildi. Salgın nedeniyle askıya alınan Serie A'da 5 maça çıkan İspanyol futbolcu, 129 dakika süre alabildi. İki Avrupa Ligi karşılaşmasında da forma giyen Carles Perez, 1 gol kaydetti. Sol ayağını etkili kullanabilen ve gelecekte parlaması beklenilen isimler arasında yer alan futbolcunun, Transfermarkt'de güncel piyasa değeri 9 milyon euro... Perez için Galatasaray yönetimin tüm şartları zorlayacağı da bildirildi.

Tam ismiyle Carles Perez Sayol, 16 Şubat 1998 tarihinde dünyaya geldi.

2012 yılında RCD Espanyol'dan FC Barcelona'nın gençlik akademisine katıldı.

30 Ocak 2020'de Perez, Roma için Barcelona'dan ayrıldı.

21 Ocak 2018'de ilk profesyonel gollerini attı ve CD Tenerife'nin 3-1'lik mağlubiyetinde hat-trick yaptı. 12 Haziran'da iki yıllık sözleşme tazeledi.

  1. 13.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalya'dan flaş iddia! Yıldız oyuncu Galatasaray'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA