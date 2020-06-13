İtalya'dan flaş iddia! Yıldız oyuncu Galatasaray'a
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki genç futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği ifade edildi. Roma’da şans bulamayan Carles Perez’in Galatasaray’a ‘Hayır’ demeyeceği belirtildi. İşte detaylar... |Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen G.Saray bir yandan da yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok menajerle temas kurulurken transfer haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de İtalyan Radio Radio'dan sürpriz bir iddia geldi. Roma'nın sezon başında Barcelona'dan 1 milyon euro kiralama ve gelecek sezonda da 11 milyon euro'ya kesin satın alma bedeliyle kadrosuna kattığı Carles Perez'in Galatasaray'a gidebileceği iddia edildi. İtalyan ekibiyle temaslara başlayan sarı- kırmızılıların genç oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi.
GERİ ÇEVİRMEZ
Roma'da fazla şans bulamayan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun deneyim kazanmak için Galatasaray'ın teklifini geri çevirmeyeceği de kaydedildi. Salgın nedeniyle askıya alınan Serie A'da 5 maça çıkan İspanyol futbolcu, 129 dakika süre alabildi. İki Avrupa Ligi karşılaşmasında da forma giyen Carles Perez, 1 gol kaydetti. Sol ayağını etkili kullanabilen ve gelecekte parlaması beklenilen isimler arasında yer alan futbolcunun, Transfermarkt'de güncel piyasa değeri 9 milyon euro... Perez için Galatasaray yönetimin tüm şartları zorlayacağı da bildirildi.
Tam ismiyle Carles Perez Sayol, 16 Şubat 1998 tarihinde dünyaya geldi.
2012 yılında RCD Espanyol'dan FC Barcelona'nın gençlik akademisine katıldı.
30 Ocak 2020'de Perez, Roma için Barcelona'dan ayrıldı.
21 Ocak 2018'de ilk profesyonel gollerini attı ve CD Tenerife'nin 3-1'lik mağlubiyetinde hat-trick yaptı. 12 Haziran'da iki yıllık sözleşme tazeledi.
- 13.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalya'dan flaş iddia! Yıldız oyuncu Galatasaray'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.