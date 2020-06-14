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14 Haziran 2020, Pazar
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100. maç gururu

100. maç gururu

Akbaba ve , karşısında "dalya" demeye hazırlanıyor. Emre, karşılaşmasında görev alması durumunda kariyerinde 100. maçına çıkacak. Mariano ise sarı-kırmızılı formayla 100. maç heyecanını yaşayacak.

Akbaba ve , karşısında "dalya" demeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın 2018-2019 sezonu öncesinde Alanya'dan renklerine bağladığı 27 yaşındaki Emre, karşılaşmasında görev alması durumunda kariyerinde 100. maçına çıkacak. 'da üçüncü sezonunu geçiren 33 yaşındaki Mariano ise sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçını oynayacak.
  1. 14.6.2020
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