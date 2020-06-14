Son dakika: Fatih Terim'in Rize'ye karşı kozu belli oldu! Orta sahanın yeni lideri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Fatih Terim'in Rize'ye karşı kozu belli oldu! Orta sahanın yeni lideri...

'in Rize'ye karşı kozu belli oldu! Orta sahanın yeni lideri...

Fatih Terim'in Rize'ye karşı kozu belli oldu! Orta sahanın yeni lideri...

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor deplasmanına konuk olacak 'da teknik direktör , orta sahanın yeni dinamosunu seçti. Buna göre sarı kırmızılı teknik adamın gözü kulağı Mario 'da olacak.

Çaykur Rizespor maçının provasının yapıldığı son taktik idmanda , Donk'un yanında daha tecrübeli olan Ahmet Çalık'ı oynattı.

Sistemsel olarak ligin son 10 maçında yakaladığı namağlup serisini bozmak istemeyen Terim, defansa destek olması için 'ya özel görevler verdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Gabonlu oyuncudan sık sık defansa katkı vermesini isteyen tecrübeli teknik adam, top rakipteyken savunma hattını üçleyecek. Lemina ayrıca geriden oyun kuracak. Kanat hücumları ile de Radamel Falcao bol bol beslenmeye çalışacak.

  1. 14.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim'in Rize'ye karşı kozu belli oldu! Orta sahanın yeni lideri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA