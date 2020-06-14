Fatih Terim'in Rize'ye karşı kozu belli oldu! Orta sahanın yeni lideri...
Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, orta sahanın yeni dinamosunu seçti. Buna göre sarı kırmızılı teknik adamın gözü kulağı Mario Lemina'da olacak.
Çaykur Rizespor maçının provasının yapıldığı son taktik idmanda Fatih Terim, Donk'un yanında daha tecrübeli olan Ahmet Çalık'ı oynattı.
Sistemsel olarak ligin son 10 maçında yakaladığı namağlup serisini bozmak istemeyen Terim, defansa destek olması için Lemina'ya özel görevler verdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Gabonlu oyuncudan sık sık defansa katkı vermesini isteyen tecrübeli teknik adam, top rakipteyken savunma hattını üçleyecek. Lemina ayrıca geriden oyun kuracak. Kanat hücumları ile de Radamel Falcao bol bol beslenmeye çalışacak.
- 14.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'in Rize'ye karşı kozu belli oldu! Orta sahanın yeni lideri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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