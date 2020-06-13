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13 Haziran 2020, Cumartesi
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’a bir Norveçli daha

Galatasaray’a bir Norveçli daha

yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'nun yerine 'yi alacak.

yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'nun yerine 'yi alacak. 28 yaşındaki futbolcunun, ile anlaşmasının sonuna gelmesi avantaj görülürken menajerliğini yapan ağabeyi ile yapılan görüşmelerde önemli yol alındı. Omar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Cimbom, oyuncuya da yıllık 1.2 milyon euro teklif etti. Kısa sürede imzaların atılması bekleniyor. Öte yandan transfer sonuçlanırsa Galatasaray'ın sağ bekinde iki Norveçli olacak. Mariano gibi Şener Özbayraklı ile de yollar ayrılacak.
  1. 13.6.2020
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