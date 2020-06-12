Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı
Son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan corona virüsü tesllerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına uygulanan corona virüsü test sonuçlarını duyururken, tüm testlerin negatif çıktığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (12 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 20:14
- Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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