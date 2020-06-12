Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına uygulanan corona virüsü test sonuçlarını duyururken, tüm testlerin negatif çıktığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (12 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.