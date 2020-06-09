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09 Haziran 2020, Salı
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Sol bekini buldu bile

Sol bekini buldu bile

'i satmayı planlayan Porto'nun, Brezilyalı yıldızdan gelen parayla 'de kiralık olarak forma giyen 'yı kadrosuna katacağı öğrenildi. Portekiz kulübü, Telles'in satışında 'a yüzde 10 pay verecek.

Porto, 'in ayrılmasına artık kesin gözüyle bakıyor. Portekiz ekibi, 6.5 milyon euro'ya aldığı Brezilyalı sol beki 30 milyon euro'dan aşağı satmayı düşünmüyor. Kârın yüzde 10'u da 'a verilecek. Lacivert-beyazlılar, Telles'in alternatifini bile hazırladı. İspanyol basınına göre; Portekiz temsilcisi, 'de kiralık forma giyen 'yla ilgileniyor. Telles satılır satılmaz, Miranda için girişimlere başlanacak.
  1. 9.6.2020
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