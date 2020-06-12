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İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları! Kimse beklemiyordu...
Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray'da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim oyuncularının 8'de 8 yapacağından emin. Öte yandan kalan mücadelelerde Terim'in yardımcılık görevini üstlenen isimler de belli oldu. İşte detaylar...
12 Haziran 2020 Cuma 18:07
Güncelleme: 12.06.2020 18:07
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Ligin ikinci yarısında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak atağa kalkan Cim-Bom, bu seriyi devam ettirebileceğine inanıyor.
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Terim'in kendileriyle konuşmasını anlatan sarı-kırmızılı yöneticiler, "Hocamız çok rahat ve 8'de 8 yapacağına inanıyor. Bu durum zaten bizi şampiyon yapar" dedi.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim 8'de 8 yapacaklarına inanıyor. Deneyimli teknik adamın, takımın antrenman performansından çok memnun kaldığı ayrıca takımının kalan 8 haftada tecrübesinin yeterli olacağı belirtildi.
Tecrübeli hocanın hedefe ulaşma yolunda herhangi bir tereddüt içinde olmadığı bildirildi. Oyuncuların istekli olması ve bunu antrenmanlarda fazlasıyla yansıtması da Fatih Terim'i memnun ediyor. Bu durum Galatasaraylı yöneticileri de fazlasıyla umutlandırdı.
Terim ile ligin geleceği hakkında konuşan sarı-kırmızılı yöneticiler de konuyla ilgili olarak, "Hocamız çok rahat ve 8'de 8 yapacağına inanıyor. Bu durum zaten bizi şampiyon yapar.