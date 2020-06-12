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Süper Lig'de 3 ayın ardından ilk düdük çalıyor! Peki ilk 26 haftada neler yaşandı? İşte detaylar...
Süper Lig, corona virüsü nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından bugün oynanacak mücadelelerle resmen başlıyor. Peki, futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla son durum ne? Kulüpler ne durumda? İşte merak edilenler...
12 Haziran 2020 Cuma 15:27
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Corona virüsü nedeniyle yaklaşık 3 ay ara veren Süper Lig, 12 Haziran'da kaldığı yerden tekrar başlıyor.
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Peki ilk 26 haftada Süper Lig'de neler yaşandı? Büyük heyecanın tekrar başlamasına az bir süre kala hafızalarımızı tazeleyelim. İşte, ilk 26 haftanın sonunda Süper Lig'de yaşananlar...
Hürriyet'in derlediği habere göre, son 8 haftaya girilirken Trabzonspor averajla lider, aynı puandaki Başakşehir 2. sırada yer alıyor. 53 puanlı bu iki takımı 50 puanla Galatasaray, 49 puanla Sivasspor izliyor.
Beşiktaş 44, Alanyaspor 43, Fenerbahçe ise 40 puanla ilk 4 sıradaki takımları takip ediyor.
LİGİN KADERİ O MAÇLARA BAĞLI Ligde 8 haftalık fikstürde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçlar da dikkat çekiyor. Başakşehir - Galatasaray, Galatasaray - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe maçları en dikkat çeken karşılaşmalar olarak ön plana çıkıyor.