Süper Lig'de 3 ayın ardından ilk düdük çalıyor! Peki ilk 26 haftada neler yaşandı? İşte detaylar...

LİGİN KADERİ O MAÇLARA BAĞLI

Ligde 8 haftalık fikstürde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçlar da dikkat çekiyor. Başakşehir - Galatasaray, Galatasaray - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe maçları en dikkat çeken karşılaşmalar olarak ön plana çıkıyor.