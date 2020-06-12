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Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'im özellikle kadrosunda görmek istediği düncaya ünlü yıldızın hocasıyla sorun yaşadığı ve takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu transferi kiralama formülü ile bitirme konusunda mutlu sona çok yakın olduğu ifade edildi.
12 Haziran 2020 Cuma 19:15
Güncelleme: 12.06.2020 19:15
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Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray stoper bölgesine dünyaca ünlü bir ismi getiriyor.
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Bu sezon stoper tandeminde yaşanan sakatlıklar sebebiyle savunmada sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar beklenmedik puan kayıpları yaşamıştı.
Aynı sorunu gelecek sezon yaşamak istemeyen Galatasaray'da teknik heyet savunma rotasyonunu geniş tutmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar stoper bölgesi için bir süredir arayışlarına devam ediyordu.
Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde duran Galatasaray aradığı ismi İtalya'da buldu.