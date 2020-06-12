Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'im özellikle kadrosunda görmek istediği düncaya ünlü yıldızın hocasıyla sorun yaşadığı ve takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu transferi kiralama formülü ile bitirme konusunda mutlu sona çok yakın olduğu ifade edildi.

12 Haziran 2020 Cuma 19:15 Güncelleme: 12.06.2020 19:15
Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray stoper bölgesine dünyaca ünlü bir ismi getiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a

Bu sezon stoper tandeminde yaşanan sakatlıklar sebebiyle savunmada sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar beklenmedik puan kayıpları yaşamıştı.

Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a

Aynı sorunu gelecek sezon yaşamak istemeyen Galatasaray'da teknik heyet savunma rotasyonunu geniş tutmayı amaçlıyor.

Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar stoper bölgesi için bir süredir arayışlarına devam ediyordu.

Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a

Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde duran Galatasaray aradığı ismi İtalya'da buldu.


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