Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'im özellikle kadrosunda görmek istediği düncaya ünlü yıldızın hocasıyla sorun yaşadığı ve takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu transferi kiralama formülü ile bitirme konusunda mutlu sona çok yakın olduğu ifade edildi.