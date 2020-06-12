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12 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: 'dan açıklaması!

Son dakika: Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması!

Başkanı 'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken, sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Başkan Yardımcısı , "Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda mide ve beyin ameliyatı olan Başkanı 'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray Başkan Yardımcısı , açıklamada bulundu.

Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadesini kullandı.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 00:30
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