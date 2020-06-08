Kerim Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu ile akraba mı? Hangi pozisyonda oynuyor?
Adı Galatasaray ile anılan ancak Bundesliga ekibi Schalke 04'e transfer olan genç yıldız adayı Kerim Çalhanoğlu merak konusu oldu. Yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile bağı, oynadığı pozisyon ve yaşı merak edilen genç futbolcu araştırılıyor. Peki, Kerim Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu ile akraba mı? Hangi pozisyonda oynuyor?
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan genç yıldız adaylarından biri olan Kerim Çalhanoğlu merak konusu oldu.
KERİM ÇALHANOĞLU KİMDİR?
Kerim Çalhanoğlu 26 Ağustos 2002 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelmiştir. Oldukça yetenekli olan Çalhanoğlu, Hoffenheim'in U19 takımında görev yapmakta. Orta sahanın ortası ve sol açıkta görev yapabilen Kerim Çalhanoğlu'nun 180 cm boyu bulunuyor. İhtiyaç halinde sol bek olarak da görev yapabilen Kerim Çalhanoğlu, Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu. Genç oyuncu bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 2 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile kuzen olan Kerim'in kardeşi Turan Çalhanoğlu da kendisi kadar dikkat çekiyor.
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kerim Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu ile akraba mı? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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