Kerim Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu ile akraba mı? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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kimdir? ile akraba mı? Hangi pozisyonda oynuyor?

Kerim Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu ile akraba mı? Hangi pozisyonda oynuyor?

Adı ile anılan ancak Bundesliga ekibi 04'e olan genç yıldız adayı merak konusu oldu. Yıldız oyuncu ile bağı, oynadığı pozisyon ve yaşı merak edilen genç futbolcu araştırılıyor. Peki, Kerim Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu ile akraba mı? Hangi pozisyonda oynuyor?

'ın listesinde yer alan genç yıldız adaylarından biri olan merak konusu oldu.

KERİM ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Kerim Çalhanoğlu 26 Ağustos 2002 tarihinde 'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelmiştir. Oldukça yetenekli olan Çalhanoğlu, Hoffenheim'in U19 takımında görev yapmakta. Orta sahanın ortası ve sol açıkta görev yapabilen Kerim Çalhanoğlu'nun 180 cm boyu bulunuyor. İhtiyaç halinde sol bek olarak da görev yapabilen Kerim Çalhanoğlu, Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden 04'e transfer oldu. Genç oyuncu bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 2 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Yıldız futbolcu ile kuzen olan Kerim'in kardeşi Turan Çalhanoğlu da kendisi kadar dikkat çekiyor.

  1. 08.06.2020
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