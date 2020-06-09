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09 Haziran 2020, Salı
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Kerim’i kaptılar

Kerim’i kaptılar

Hoffenheim altyapısında oynayan ve ile anılan 'ye oldu.

Hoffenheim altyapısında oynayan ve ile anılan 'ye oldu. 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu dün resmen lacivertbeyazlı formayı sırtına geçirdi. Kerim'in 11 numaralı formayı terleteceği belirtildi. Genç futbolcu U17'de 13 maçta boy gösterdi.
  1. 9.6.2020
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