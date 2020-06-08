Galatasaray'ın ilgilendiği Jeremy Doku için Newcastle da devrede!
Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen Gana asıllı Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, transferin gözde ismi oldu. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız futbolcu için İngiliz temsilcisi Newscatle United'ın da devreye girdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newscatle United, yaz transfer dönemi için öncelikli hedefini belirledi. Bu isme aynı zamanda Galatasaray da talipti. İşte detaylar...
Gana ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'te forma giyen 18 yaşındaki Gana asıllı Belçikalı futbolcu Jeremy Doku için Galatasaray'ın yanı sıra Dortmund, Liverpool ve Marsilya da devredeydi. Oyuncuyu transfer etmek isteyen ve listenin ilk sırasına yazan kulüp ise Newscatle United oldu.
Genç yıldızın babası geçtiğimiz günlerde Doku'nun, Liverpool'dan gelen teklifi reddettiğini açıklamıştı.
JEREMY DOKU KİMDİR?
2002 yılında Belçika'da dünyaya gelen Jeremy Doku, kariyerine Beerschot altyapısında başladı. Buradan Anderlecht altyapısına geçen genç futbolcu, sezon başında A takıma yükselmişti. Bu sezon toplamda 27 maça çıkan Doku, 8 gol atarken 3 de asist yaptı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Belçika'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen Gana asıllı oyuncu, A milli düzeyinde ise henüz tercihini yapmadı.
- 08.06.2020
- Galatasaray'ın transferlerini canlı yayında duyurdu! Sözleşme imzalandı
- Canlı yayında açıkladı! "Comolli getirdiği oyuncuları o takıma alacak"
- Erman Toroğlu: Galatasaray'da virüs içeride
- Zeki Uzundurukan: Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu
- İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı!
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!
- Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe yanıtı! Teklif...
- İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Max Kruse yerine...
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı
- Galatasaray savunmasında sürpriz harekat! Fatih Terim geleneği bozmadı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın ilgilendiği Jeremy Doku için Newcastle da devrede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.