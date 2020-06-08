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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'a İngiliz rakip! Genç yıldız paylaşılamıyor

'ın ilgilendiği için Newcastle da devrede!

Galatasaray'ın ilgilendiği Jeremy Doku için Newcastle da devrede!

Ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen Gana asıllı Belçikalı futbolcu , transferin gözde ismi oldu. 'ın da gündeminde yer alan yıldız futbolcu için İngiliz temsilcisi 'ın da devreye girdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden , yaz dönemi için öncelikli hedefini belirledi. Bu isme aynı zamanda da talipti. İşte detaylar...

Gana ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ligi takımlarından Anderlecht'te forma giyen 18 yaşındaki Gana asıllı Belçikalı futbolcu için Galatasaray'ın yanı sıra Dortmund, ve Marsilya da devredeydi. Oyuncuyu transfer etmek isteyen ve listenin ilk sırasına yazan kulüp ise Newscatle United oldu.

Genç yıldızın babası geçtiğimiz günlerde Doku'nun, Liverpool'dan gelen teklifi reddettiğini açıklamıştı.

JEREMY DOKU KİMDİR?

2002 yılında Belçika'da dünyaya gelen Jeremy Doku, kariyerine Beerschot altyapısında başladı. Buradan Anderlecht altyapısına geçen genç futbolcu, sezon başında A takıma yükselmişti. Bu sezon toplamda 27 maça çıkan Doku, 8 gol atarken 3 de asist yaptı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Belçika'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen Gana asıllı oyuncu, A milli düzeyinde ise henüz tercihini yapmadı.


  1. 08.06.2020
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