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Galatasaray savunmasında sürpriz harekat! Fatih Terim geleneği bozmadı
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Marcao'nun sakatlanması üzerine tüm planlar bozulmuştu. Luyindama'ya lisans çıkartmayan ve elinde yalnızca Donk ile Ahmet Çalık kalan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim krize el koydu. İşte 66 yaşındaki hocanın yeni kozu... | Son dakika Galatasaray haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 14:16
Güncelleme: 08.06.2020 14:16
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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Süper Lig kulüplerini ekonomik anlamda olumsuz etkilemiş ve kulüpler daha az hasarla bu günleri atlatmak için çeşitli yollara başvurmuştu.
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Maddi anlamda en çok etkilenen kulüplerden Galatasaray'ın da; yayın gelirleri, stat ve maç günü gelirleri, mağaza gelirleri gibi bir çok gelir kalemi kesilmişti.
Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, kulüp logolu maske satışına başlamış ve hem corona virüsüne karşı Galatasaraylı taraftarların korunmasını sağlarken hem de kulübe ek gelir getirmeyi düşünmüştü.
Ayrıca seyircisiz oynanacak karşılaşmalar için bir gelir elde edemeyecek Cimbom, "karton taraftar" uygulamasını başlatarak tribünleri doldurmayı hedeflemişti.
Sarı-kırmızılı ekip, corona virüsünün oluşturduğu maddi zorluk kapsamında, takımdaki oyuncular ve teknik ekiple yüzde 15 kesinti konusunda anlaşmıştı.