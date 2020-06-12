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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Galatasaray Mustafa Cengiz için oynayacak!

için oynayacak!

Galatasaray Mustafa Cengiz için oynayacak!

Kalan 8 hafta için hazırlıklarını sürdüren , hedeflenen şampiyonluk kupasını başkan 'e armağan etmek istiyor.

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcular, son dönemde üst üste ameliyatlar geçiren Cengiz ile sezon sonunda kupayı kaldırmayı hedefliyor. Cimbom, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde Cengiz, görevindeki 3. yılında da şampiyonluk sevinci yaşayacak.

DURMAK YASAK!
Sarı-kırmızılılar, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde çalışan , basına kapalı bir idman yaptı. Cimbom'un pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdiği öğrenilirken, tüm futbolcular çalışmada yer aldı.

  1. 12.6.2020
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