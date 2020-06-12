Galatasaray Mustafa Cengiz için oynayacak!
Kalan 8 hafta için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hedeflenen şampiyonluk kupasını başkan Mustafa Cengiz'e armağan etmek istiyor.
Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcular, son dönemde üst üste ameliyatlar geçiren Cengiz ile sezon sonunda kupayı kaldırmayı hedefliyor. Cimbom, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde Cengiz, görevindeki 3. yılında da şampiyonluk sevinci yaşayacak.
DURMAK YASAK!
Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışan Galatasaray, basına kapalı bir idman yaptı. Cimbom'un pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdiği öğrenilirken, tüm futbolcular çalışmada yer aldı.
- 12.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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