Transfer bombası patladı! Galatasaray yıldız ismi devlerin elinden kaptı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Transfer bombası patladı! Galatasaray yıldız ismi devlerin elinden kaptı

Transfer bombası patladı! Galatasaray yıldız ismi devlerin elinden kaptı

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden Galatasaray transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Belçika'nın dev kulüpleri Anderlecht ve Club Brugge'ün teklif götürdüğü genç yıldızın transferinde sona yaklaştı.

11 Haziran 2020 Perşembe 19:50 Güncelleme: 11.06.2020 19:51
Transfer bombası patladı! Galatasaray yıldız ismi devlerin elinden kaptı

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer bombası patladı! Galatasaray yıldız ismi devlerin elinden kaptı

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta sahaya takviye.

Transfer bombası patladı! Galatasaray yıldız ismi devlerin elinden kaptı

Gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir için devreye girmişti.

Transfer bombası patladı! Galatasaray yıldız ismi devlerin elinden kaptı

Transferde Belçika ekipleri Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray'da katılmıştı.

Transfer bombası patladı! Galatasaray yıldız ismi devlerin elinden kaptı

Belçika basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki yıldızı aynı zamanda sarı-kırmızılıların scout ekibinin de takip ettiğini yazmıştı.

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