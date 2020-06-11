HaberlerGaleriTransfer bombası patladı! Galatasaray yıldız ismi devlerin elinden kaptı
Transfer bombası patladı! Galatasaray yıldız ismi devlerin elinden kaptı
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden Galatasaray transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Belçika'nın dev kulüpleri Anderlecht ve Club Brugge'ün teklif götürdüğü genç yıldızın transferinde sona yaklaştı.
11 Haziran 2020 Perşembe 19:50
Güncelleme: 11.06.2020 19:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta sahaya takviye.
Gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir için devreye girmişti.
Transferde Belçika ekipleri Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray'da katılmıştı.
Belçika basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki yıldızı aynı zamanda sarı-kırmızılıların scout ekibinin de takip ettiğini yazmıştı.