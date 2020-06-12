Seç beğen al! Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri

Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı kanat arayışlarına giren Galatasaray'a 3 öneri birden geldi. Ünlü menajer William D'Avila'nın şirketine bağlı futbolcular hakkında sarı-kırmızılı takıma bilgi verdiği ortaya çıktı. İşte o yıldızlar...
12 Haziran 2020 Cuma 06:39
Güncelleme: 12.06.2020 06:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kiralıkforma giyen Henry Onyekuru'nun yüksek maliyeti nedeniyle takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yeni arayışlara başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle kanatta forma giyecek isimler üzerinde duran sarı-kırmızılılara 3 yıldız isim önerildi.
Yönetime liste veren ise Onyekuru'nun menajerliğini yapan William D'Avila'ydı. Fransız menajer, şirketine bağlı yıldızları Galatasaray'a önerdi.
İLK SIRADA O VAR! Busezon formasını giymeye başladığı Aston Villa ile 3 sene daha sözleşmesi bulunan Trezeguet, Kasımpaşa'da oynadığı dönemlerde de Aslan'ın gündemine gelirken, uygun bir bonservis bedeli istenmesi halinde ilk tercih olabileceği belirtildi.
25 yaşındaki Mısırlı futbolcu, bu sezon Aston Villa ile 31 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 2 de asist yaptı.