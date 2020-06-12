Seç beğen al! Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Seç beğen al! Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri

Seç beğen al! Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri

Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı kanat arayışlarına giren Galatasaray'a 3 öneri birden geldi. Ünlü menajer William D'Avila'nın şirketine bağlı futbolcular hakkında sarı-kırmızılı takıma bilgi verdiği ortaya çıktı. İşte o yıldızlar...
12 Haziran 2020 Cuma 06:39 Güncelleme: 12.06.2020 06:39
Seç beğen al! Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri

Kiralık forma giyen Henry Onyekuru'nun yüksek maliyeti nedeniyle takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yeni arayışlara başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seç beğen al! Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri

Özellikle kanatta forma giyecek isimler üzerinde duran sarı-kırmızılılara 3 yıldız isim önerildi.

Seç beğen al! Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri

Yönetime liste veren ise Onyekuru'nun menajerliğini yapan William D'Avila'ydı. Fransız menajer, şirketine bağlı yıldızları Galatasaray'a önerdi.

Seç beğen al! Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri

İLK SIRADA O VAR!
Bu sezon formasını giymeye başladığı Aston Villa ile 3 sene daha sözleşmesi bulunan Trezeguet, Kasımpaşa'da oynadığı dönemlerde de Aslan'ın gündemine gelirken, uygun bir bonservis bedeli istenmesi halinde ilk tercih olabileceği belirtildi.

Seç beğen al! Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri

25 yaşındaki Mısırlı futbolcu, bu sezon Aston Villa ile 31 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 2 de asist yaptı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA