Seç beğen al! Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray'a 3 öneri

İLK SIRADA O VAR!

Bu sezon formasını giymeye başladığı Aston Villa ile 3 sene daha sözleşmesi bulunan Trezeguet, Kasımpaşa'da oynadığı dönemlerde de Aslan'ın gündemine gelirken, uygun bir bonservis bedeli istenmesi halinde ilk tercih olabileceği belirtildi.



