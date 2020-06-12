Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İşte Cimbom'un yeni sağ beki - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İşte Cimbom'un yeni sağ beki

Süper Lig'de bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mariano ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız sağ bekle anlaşma aşamasına geldi. İşte o isim ve detaylar.. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

12 Haziran 2020 Cuma 06:38
Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İşte Cimbom'un yeni sağ beki

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İşte Cimbom'un yeni sağ beki

Bu doğrultuda takımdaki yerli oyuncusu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İşte Cimbom'un yeni sağ beki

Üç oyuncuyla da sezon biter bitmez sözleşme imzalaması beklenen Cimbom, yabancı futbolcu transferinde de gaza bastı.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İşte Cimbom'un yeni sağ beki

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin de gündeminde olan futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar...

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İşte Cimbom'un yeni sağ beki

MARIANO YOLCU

Kontratı uzatılmayan Mariano'nun gerisinde kalan Linnes ve Şener'den umudunu kesen Terim, 28 yaşındaki milli oyuncuya kapılarını açtı. Bonservis ödenmeden gelecek olan Elabdellaoui hücum yönü ile öne çıkıyor.

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