Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! İşte Cimbom'un yeni sağ beki

Süper Lig'de bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mariano ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız sağ bekle anlaşma aşamasına geldi. İşte o isim ve detaylar.. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...