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Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın transferi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu transferde Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti ve sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in bu konuda tavrının net olduğu ve yönetime Hasan Ali kararını ilettiği ifade edildi.

12 Haziran 2020 Cuma 06:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





