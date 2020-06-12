Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın transferi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu transferde Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti ve sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in bu konuda tavrının net olduğu ve yönetime Hasan Ali kararını ilettiği ifade edildi.
12 Haziran 2020 Cuma 06:38
Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku!

Önümüzdeki sezon hangi takımda olacağı merak edilen Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku geldi.

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Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku!

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun son durumu yılan hikayesine döndü.

Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku!

Sarı-lacivertliler ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Hasan Ali Kaldırım'la ilgili flaş bir Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı.

Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku!

30 yaşındaki futbolcunun menajerinin sarı-kırmızılı takımla görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku!

Öyle ki bu görüşmenin olumlu sonuçlandığı öne sürülmüştü ve anlaşmanın sağlandığı belirtilmişti.

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