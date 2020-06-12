Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın transferi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu transferde Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti ve sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in bu konuda tavrının net olduğu ve yönetime Hasan Ali kararını ilettiği ifade edildi.
12 Haziran 2020 Cuma 06:38
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Önümüzdeki sezon hangi takımda olacağı merak edilen Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku geldi.
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Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun son durumu yılan hikayesine döndü.
Sarı-lacivertliler ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Hasan Ali Kaldırım'la ilgili flaş bir Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı.
30 yaşındaki futbolcunun menajerinin sarı-kırmızılı takımla görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Öyle ki bu görüşmenin olumlu sonuçlandığı öne sürülmüştü ve anlaşmanın sağlandığı belirtilmişti.