Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor! Resmi teklif...
Galatasaray'da Younes Belhanda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada Galatasaray’a birkaç gün içinde resmi teklifin geleceğini açıkladı.
Galatasaray'da bir süredir Younes Belhanda bilmecesi devam ediyordu. Sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı önümüzdeki sezon takımda düşünmüyordu ve satış listesine koymuştu. Belhanda için bir süredir beklenen teklif gelmemişti ancak yaşanan yeni gelişmeler Galatasaray'a müjdeyi verdi.
Bir süredir Arap ülkelerinin gündeminde yer alan Belhanda için menajeri Fatih İlek'ten önemli açıklamalar geldi.
''RESMİ TEKLİF İLETİLECEK''
Al Rayyan ve Al Duhail'in Faslı oyuncuyla ilgilendiğini belirten İlek, "Birkaç gün içinde G.Saray'a resmi teklif iletilecek. Bu iş kısa sürede netleşecektir.
Galatasaray yaklaşık 5 milyon euro'luk bir beklentiye sahip. Burada Galatasaray'ı ikna etmek de önemli. Kulübün kabul edeceği bir teklif çıkartmak için çaba harcıyorum" dedi.
- 12.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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