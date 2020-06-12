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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Ve ayrılık gerçekleşiyor! Resmi teklif...

'dan ayrılıyor! Resmi teklif...

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor! Resmi teklif...

'da Younes takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada Galatasaray’a birkaç gün içinde resmi teklifin geleceğini açıkladı.

'da bir süredir Younes bilmecesi devam ediyordu. Sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı önümüzdeki sezon takımda düşünmüyordu ve satış listesine koymuştu. Belhanda için bir süredir beklenen teklif gelmemişti ancak yaşanan yeni gelişmeler Galatasaray'a müjdeyi verdi.

Bir süredir Arap ülkelerinin gündeminde yer alan Belhanda için menajeri Fatih İlek'ten önemli açıklamalar geldi.

''RESMİ TEKLİF İLETİLECEK''
Al Rayyan ve Al Duhail'in Faslı oyuncuyla ilgilendiğini belirten İlek, "Birkaç gün içinde G.Saray'a resmi teklif iletilecek. Bu iş kısa sürede netleşecektir.

Galatasaray yaklaşık 5 milyon euro'luk bir beklentiye sahip. Burada Galatasaray'ı ikna etmek de önemli. Kulübün kabul edeceği bir teklif çıkartmak için çaba harcıyorum" dedi.

  1. 12.6.2020
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