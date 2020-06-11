Sneijder'in isteği ortaya çıktı! Galatasaray...
Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder'in yakın zamanda çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Sneijder'in sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük yapmak istediğini duyurdu.
Wesley Sneijder'in Galatasaray'da teknik direktörlük yapma hayali kurduğu ortaya çıktı.
Futbol hayatını anlattığı bir otobiyografisi piyasaya çıkacak olan Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'in kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı eski futbolcunun hayalinin sarı-kırmızılı takımın başına geçmek olduğunu söyledi.
Hollanda basınına konuşan Jansma, "Bence Wesley Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray'da yapmak istiyor. Orada çok iyi yıllar geçirdi, büyük başarılar kazandı." ifadelerini kullandı.
"PARASI NEDENİYLE YANINDA OLDULAR"
Sneijder'in kariyeri boyunca yanında menfaatçi birçok insanın olduğunu da söyleyen yazar, "Wesley Sneijder olduğu için ondan acımasızca faydalanmak isteyenler oldu. Onun parası nedeniyle yanında oldular." dedi.
Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giyen Wesley Sneijder, 175 maçta 45 fol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.
- 11.06.2020
- Güncelleme: 11.06.2020 21:25
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