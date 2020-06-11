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11 Haziran 2020, Perşembe
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Sneijder'in isteği ortaya çıktı! ...

Sneijder'in isteği ortaya çıktı! Galatasaray...

Bir dönem forması giyen 'in yakın zamanda çıkacak olan kitabının editörü , Sneijder'in sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük yapmak istediğini duyurdu.

'in 'da teknik direktörlük yapma hayali kurduğu ortaya çıktı.

hayatını anlattığı bir otobiyografisi piyasaya çıkacak olan Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'in kitabının editörü , Hollandalı eski futbolcunun hayalinin sarı-kırmızılı takımın başına geçmek olduğunu söyledi.

basınına konuşan Jansma, "Bence Wesley Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray'da yapmak istiyor. Orada çok iyi yıllar geçirdi, büyük başarılar kazandı." ifadelerini kullandı.

"PARASI NEDENİYLE YANINDA OLDULAR"
Sneijder'in kariyeri boyunca yanında menfaatçi birçok insanın olduğunu da söyleyen yazar, "Wesley Sneijder olduğu için ondan acımasızca faydalanmak isteyenler oldu. Onun parası nedeniyle yanında oldular." dedi.

Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giyen Wesley Sneijder, 175 maçta 45 fol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 11.06.2020 21:25
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