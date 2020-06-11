Felipe Melo: Türkiye'deki en iyi Brezilyalı oldum!
Galatasaray'da oynadığı futbolla ve tavırlarıyla unutulmazlar arasına giren Brezilyalı futbolcu Melo'dan çok özel açıklamalar... Yıldız isim, verdiği röportajda, Galatasaray'a transfer olmasının ardından Türk futbolunun en iyi Brezilyalısı ünvanını kazandığını söyledi. İşte o açıklamalar...
11 Haziran 2020 Perşembe 17:50
Güncelleme: 11.06.2020 18:02
Galatasaray'ın unutulmaz ismi Felipe Melo'dan flaş sözler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Brezilyalı futbolcu, verdiği röportajda Galatasaray'daki anılarından bahsederken, Türkiye'ye transferinin ardından ülkemize gelen en iyi Brezilyalı futbolcunun kendisi olduğunu söyledi.
Melo'nun konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;
"Inter'de oynuyordum, sözleşmemi yenilemek istediler ama Brezilya'ya döndüm. Çünkü çocukluğumu Brezilya'da kazandım. Dünya henüz Felipe'yi bilmiyorken orada kazandım.
Lider bir oyuncu olarak, Inter'i reddedip şampiyonluk hayal ederek Palmeiras'a geldim. Böylece insanlar beni daha iyi tanıyacaktı.