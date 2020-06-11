Felipe Melo: Türkiye'deki en iyi Brezilyalı oldum! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Felipe Melo: Türkiye'deki en iyi Brezilyalı oldum!

Galatasaray'da oynadığı futbolla ve tavırlarıyla unutulmazlar arasına giren Brezilyalı futbolcu Melo'dan çok özel açıklamalar... Yıldız isim, verdiği röportajda, Galatasaray'a transfer olmasının ardından Türk futbolunun en iyi Brezilyalısı ünvanını kazandığını söyledi. İşte o açıklamalar...
11 Haziran 2020 Perşembe 17:50 Güncelleme: 11.06.2020 18:02
Felipe Melo: Türkiye'de en iyi Brezilyalı oldum!

Galatasaray'ın unutulmaz ismi Felipe Melo'dan flaş sözler...

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Felipe Melo: Türkiye'de en iyi Brezilyalı oldum!

Brezilyalı futbolcu, verdiği röportajda Galatasaray'daki anılarından bahsederken, Türkiye'ye transferinin ardından ülkemize gelen en iyi Brezilyalı futbolcunun kendisi olduğunu söyledi.

Felipe Melo: Türkiye'de en iyi Brezilyalı oldum!

Melo'nun konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

Felipe Melo: Türkiye'de en iyi Brezilyalı oldum!

"Inter'de oynuyordum, sözleşmemi yenilemek istediler ama Brezilya'ya döndüm. Çünkü çocukluğumu Brezilya'da kazandım. Dünya henüz Felipe'yi bilmiyorken orada kazandım.

Felipe Melo: Türkiye'de en iyi Brezilyalı oldum!

Lider bir oyuncu olarak, Inter'i reddedip şampiyonluk hayal ederek Palmeiras'a geldim. Böylece insanlar beni daha iyi tanıyacaktı.

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