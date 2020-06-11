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Galatasaray yeni Hasan Şaş'ı buldu! Fatih Terim'in prensi olacak
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Galatasaray'da bir yandan hazırlıklar sürdürülürken bir yandan da transfer operasyonunu yürütülüyor. Yerli isimlerle sezon bitmeden prensip anlaşmasına vararak kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, yeni Hasan Şaş'ını da buldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
11 Haziran 2020 Perşembe 17:32
Güncelleme: 11.06.2020 17:32
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Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray taktik çalışmalara ağırlık verdi.
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Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, sezonun en kritik maçlarından biri olarak gördüğü Rize karşılaşması öncesi futbolcularına oyunu önde kabul eden, ileride baskı yapan ve hızlı hücum eden bir taktik anlayışı benimsetmeye çalışıyor.
Cimbom'da hedef önce Rize'yi devirip sonra da tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa uzanmak.
GELECEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR Galatasaray'da bir yandan yeni sezon yapılanmasını için çalışmalar devam ediyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile idari direktör Şükrü Hanedar, teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda geleceğini Galatasaray'ını hazırlamaya çalışıyor.
YENİ HASAN ŞAŞ
Ajansspor'un haberine göre, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılarda Terim, Emre Kılınç'ı yeni Hasan Şaş olarak görüyor.