Ryan Babel Galatasaray'a dönüyor mu? Resmen açıkladı!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den flaş açıklamalar... Yıldız futbolcu, Hollanda'da yayın yapan RTL 4 adlı kanalda bir talk show programına açıklamalarda bulunurken, geleceğine ilişkin önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
11 Haziran 2020 Perşembe 14:43
Güncelleme: 11.06.2020 14:54
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Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderdiği Ryan Babel, ülkesinde konuştu.
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Hollandalı yıldız, ara transfer döneminde sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Ajax'a kiralanmış ancak burada da istenileni verememişti.
2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Babel, Hollanda'da yayın yapan RTL 4 kanalında bir talk showa konuk oldu.
Ajaxshowtime.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu ifadeleri kullandı ve Babel'in açıklamalarını duyurdu;
"Avrupa Şampiyonası'nın 1 yıl ertelenmesine rağmen Ryan Babel, gelecek sezon Hollanda Milli Takımı'nın bir parçası olacağından emin.