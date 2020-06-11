Ryan Babel Galatasaray'a dönüyor mu? Resmen açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Ryan Babel Galatasaray'a dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den flaş açıklamalar... Yıldız futbolcu, Hollanda'da yayın yapan RTL 4 adlı kanalda bir talk show programına açıklamalarda bulunurken, geleceğine ilişkin önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
11 Haziran 2020 Perşembe 14:43 Güncelleme: 11.06.2020 14:54
Ryan Babel Galatasaray'a dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderdiği Ryan Babel, ülkesinde konuştu.

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Ryan Babel Galatasaray'a dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Hollandalı yıldız, ara transfer döneminde sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Ajax'a kiralanmış ancak burada da istenileni verememişti.

Ryan Babel Galatasaray'a dönüyor mu? Resmen açıkladı!

2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Babel, Hollanda'da yayın yapan RTL 4 kanalında bir talk showa konuk oldu.

Ryan Babel Galatasaray'a dönüyor mu? Resmen açıkladı!

Ajaxshowtime.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu ifadeleri kullandı ve Babel'in açıklamalarını duyurdu;

Ryan Babel Galatasaray'a dönüyor mu? Resmen açıkladı!

"Avrupa Şampiyonası'nın 1 yıl ertelenmesine rağmen Ryan Babel, gelecek sezon Hollanda Milli Takımı'nın bir parçası olacağından emin.

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