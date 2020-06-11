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Galatasaray zirve aşkına! İşte Fatih Terim'in Rizespor maçı 11'i
Corona virüsü salgını sonrası Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda takılan Galatasaray, 27. haftada Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Peki sarı-kırmızılı ekipte kimler kart sınırında, kadro nasıl şekillenecek? İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...
11 Haziran 2020 Perşembe 12:38
Güncelleme: 11.06.2020 12:54
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Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor! 3 aylık ara öncesi İstanbul derbisinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan ve 50 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, tekrar çıkış yakalamak istiyor.
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Lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, 27'nci hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Çaykur Didi Stadı'nda pazar günü saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak, dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman görev yapacak.
Bir ayı aşkın süredir saha çalışmalarını gerçekleştiren Fatih terim'in öğrencileri, fiziksel olarak büyük yol katetti. Son antrenmanlarda taktik ağırlıklı çalışmaya başlayan Galatasaray, Rize'yi kontrollü oyun, hızlı ve organize hücumlar, ayrıca önde baskıyla devirmeyi hedefliyor.
HEDEF 23!
15 Mart'tan sonra ilk defa Süper Lig'de bir maça çıkacak Galatasaray, kalan 8 haftalık periyoda çok iyi giriş yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların amacı 8 maçın hepsini kazanıp 23'üncü şampiyonluğa uzanmak.