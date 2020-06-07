Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu! İşte yerine gelecek isim - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu! İşte yerine gelecek isim

Yaz transfer sezonu çalışmalarına devam eden Galatasaray'da takımdaki mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyordu. Sarı-kırmızılı takımda sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Yuto Nagatomo kesin olarak takımdan ayrılacak. Sarı-kırmızılılar Japon futbolcunun yerini Süper Lig'in flaş ismiyle dolduracak. İşte detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
7 Haziran 2020 Pazar 17:07 Güncelleme: 07.06.2020 17:47
Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.

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Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu! İşte yerine gelecek isim

Teknik direktör Fatih Terim sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki ismin ayrılığına onay vermişti.

Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu! İşte yerine gelecek isim

Nagatomo'nun takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte sol bek mevkisinde doğacak olan boşluk için de bir süredir arayışlar devam ediyordu.

Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu! İşte yerine gelecek isim

Sol bek Marcelo Saracchi gelecek sezon da kesin olarak takımda kalacak ancak Uruguaylı yıldıza alternatif isimler üzerine temaslar başlamıştı.

Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu! İşte yerine gelecek isim

Sarı-kırmızılılar aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Gösterdiği performansla öne çıkan ismi Fatih Terim'in özellikle kadrosunda görmek istediği belirtildi.

İşte Nagatomo'nun yeni adresi ve yerine gelecek isim...

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