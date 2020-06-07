Fatih Terim torununun doğum gününü kutladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından torunu Yaman'ın doğum gününü kutladı.

Tecrübeli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Yüreğime ilk torun sevincini yaşatan Yaman'ım, bahtın açık, ömrün huzurlu olsun. İyi ki doğdun dedeciğim..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: