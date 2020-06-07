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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'den doğum günü paylaşımı! "Yaman'ım..."

torununun kutladı

Fatih Terim torununun doğum gününü kutladı

Telnik Direktörü , hesabından torunu ile fotoğrafını paylaştı. Torununun kutlayan tecrübeli teknik adam paylaşımında, "Yüreğime ilk torun sevincini yaşatan Yaman’ım, bahtın açık, ömrün huzurlu olsun. İyi ki doğdun dedeciğim..." sözlerine yer verdi.

Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından torunu 'ın kutladı.

Tecrübeli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Yüreğime ilk torun sevincini yaşatan Yaman'ım, bahtın açık, ömrün huzurlu olsun. İyi ki doğdun dedeciğim..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 21:49
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