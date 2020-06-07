Fatih Terim torununun doğum gününü kutladı
Galatasaray Telnik Direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından torunu Yaman ile fotoğrafını paylaştı. Torununun doğum gününü kutlayan tecrübeli teknik adam paylaşımında, "Yüreğime ilk torun sevincini yaşatan Yaman’ım, bahtın açık, ömrün huzurlu olsun. İyi ki doğdun dedeciğim..." sözlerine yer verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından torunu Yaman'ın doğum gününü kutladı.
Tecrübeli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Yüreğime ilk torun sevincini yaşatan Yaman'ım, bahtın açık, ömrün huzurlu olsun. İyi ki doğdun dedeciğim..." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 21:49
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim torununun doğum gününü kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.